Sport im Fitnessstudio? Aber sicher!

Maßgeschneidertes Training und Bewegung pur

Ob Training für das Herz-Kreislauf-System, Krafttraining für Muskeln und Knochen, ob individuelles Training in der Kleingruppe, ob allgemeines Fitnesstraining zur Kräftigung des ganzen Organismus bis hin zur Stärkung der Ausdauer − in einem guten Fitnessstudio finden Sie alles unter einem Dach, und alles kann ganz individuell auf Sie zugeschnitten werden. Für das Wohlbefinden sorgt in vielen Studios ein großzügiger Entspannungs- und Ruhebereich.

Von Herbert Schwinghammer

Moderne Fitnessstudios sind heutzutage von den früheren Bodybuilder-Hallen meilenweit entfernt, was die Anlage selbst, die Betreuung oder auch das Publikum betrifft. Das Angebot ist in der Regel sehr vielfältig und deckt mit effektiven und individuellen Trainingsprogrammen nahezu alle Anforderungen ab, die man heutzutage von einem Fitnesstraining erwarten kann.

Umfassender Fitnesscheck

Eines der wichtigsten Qualitätsmerkmale eines Fitnessstudios ist der umfassende Fitnesscheck. In einem gut geführten Fitnesscenter steht deshalb für Einsteiger ein hoch qualifizierter Fitnesschoach bereit, der das Center vorstellt. Falls Sie sich dafür entscheiden, dort regelmäßig zu trainieren, werden Ihnen eine Körperanalyse sowie ein Gesundheits- und Fitnesscheck angeboten bzw. obligatorisch von Ihnen verlangt. Auf diese Checks wird sehr viel Wert gelegt, weil Sie sich ohne solche Tests einem großen gesundheitlichen Risiko aussetzen würden, wenn Sie am Anfang zu viel und / oder falsch trainieren.

Persönliches Trainingsprogramm

Entsprechend des Ergebnisses wird für Sie ein persönliches Trainingsprogramm erstellt, das sich nach Ihren Zielen des Fitnesstrainings richtet. Anschließend werden Sie genau in die Handhabung der Geräte eingewiesen. Ihr Trainer wird Ihnen bei Unklarheiten immer zur Seite stehen und nach einigen Wochen einen neuerlichen Check mit Ihnen machen, um bei Veränderungen Ihrer Fitness ein neues Trainingsprogramm für Sie zu erstellen.

Ganzheitlicher Trainingsansatz

Das Training nur einzelner Muskeln mit dem Ziel des reinen Muskelaufbaus, wie dies beim reinen Bodybuilding früherer Zeiten angestrebt wurde, ist inzwischen durch einem ganzheitlichen Ansatz ersetzt worden, bei dem komplexe Bewegungsabläufe in das Krafttraining einbezogen werden. Die Stärkung von ganzen Muskelgruppen und die Perfektionierung von komplexen Bewegungsabläufen rücken in den Vordergrund. Bezeichnungen wie Fünf Elemente, Fitness-Bausteine, Functional Training usw. deuten den neuen Ansatz an, der mittlerweile in modernen Fitnesscentern praktiziert wird: Ein effektives Training verlangt die Koordination verschiedener Elemente. Es muss auf eine ausgewogene Mischung aus den Bereichen Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Entspannung geachtet werden, um einen nachhaltigen Erfolg für den gesamten Körper zu gewährleisten. Dazu zählen auch Angebote wie Rückentrainingsprogramme, Gruppenfitness und Wellness. Das Kursangebot der Gruppenfitness ist meist sehr umfangreich, hier finden sich Yoga, Pilates, Aerobic, Dance, Aquatraining, Zumba u. v. a. m.

Die Ernährung steht ebenfalls im Fokus

Die Erkenntnis, dass Ausgewogenheit und Nachhaltigkeit von Bewegung auch mit einer gesunden Ernährung zusammenhängt, hat in den meisten Fitnesscentern ein Umdenken bewirkt. Vielerorts gibt es eine umfassende Ernährungsberatung. Die Möglichkeit, innerhalb einer mehrwöchigen Planung ein Trainingsprogramm und eine Ernährungsplanung, die gut aufeinander abgestimmt sind, zu erhalten, beweist den inzwischen weit verbreiteten ganzheitlichen Ansatz.

Wellness als wichtiger Aspekt

Unter Wellness werden in einem Fitnesscenter vor allem Saunabesuche, Dampfbad, Ruhe, Entspannung, Beautybehandlungen und Massagen verstanden. Mit Wellness ist auch das allgemeine Wohlbefinden sowohl in physischer wie auch psychischer Hinsicht gemeint. Um dieses Ziel zu erreichen, haben viele Fitnessstudios gerade den Entspannungs- und Ruhebereich in großem Stil ausgebaut. Hervorzuheben ist der Besuch der Sauna, mit dem Sie das Immunsystem stärken und damit vor allem Erkältungskrankheiten vorbeugen können. Massagen wiederum – in ihren vielfältigen Arten in der Regel durch ausgebildete Fachkräfte ausgeführt – fördern u. a. die Durchblutung, lockern Muskel und Gewebe und wirken gegen Stress und psychische Anspannung.

Figuroptimierung

Ein wichtiger Aspekt für den Besuch eines Fitnessstudios ist natürlich nach wie vor die Figurverbesserung, auch wenn dieses Ziel nicht mehr an erster Stelle steht. Durch ein ausgewogenes und nachhaltiges Fitnesstraining wird sich meist ohnehin eine Figurverbesserung einstellen, weil der Körper überflüssige Kilos verliert. Die gewünschte Figurmodellierung wird damit allerdings oft nicht erreicht. Zwar haben sich meist die sogenannten Problemzonen – wie alle anderen Zonen – verbessert, doch die optimale Bikinifigur hat sich noch nicht eingestellt. Zu diesem Zweck müssen Bauchmuskeln, Oberschenkel, Po und Hüften einem gezielten Straffungstraining unterzogen werden.

Elektronisch gesteuertes Zirkeltraining

Wer nur wenig Zeit für ein Fitnesstraining aufbringen kann, für den kann das elektronisch gesteuerte Zirkeltraining ideal sein. Es ist auch unter Herstellernamen wie eGym-Zirkel und milon-Zirkel bekannt. Das Zirkeltraining an sich ist nichts Neues, weil das Prinzip – die Anordnung von verschiedenartigen Trainingsgeräten im Kreis – schon seit Langem im Sport- und Fitnesstraining praktiziert wird.

Bei der neuen Form werden die Geräte, die jeweils eine andere Form des Muskeltrainings bieten, von einer Elektronik gesteuert, die auf die ausgeübte Kraft reagiert und während des Trainings das Gerät automatisch optimal einstellt bzw. blitzschnell nachjustiert.

Bei einem der gängigen Systeme werden Ihre für das Training relevanten Daten vom Trainer auf einer Chipkarte gespeichert, die in das Gerät eingeführt wird. Es stellt sich dann automatisch auf Ihre Werte ein (etwa mit Sitz- und Hebelpositionen, Gewicht bzw. Widerstand, Wiederholung sowie die optimale Trainingsherzfrequenz). Bei einem anderen System führt das Gerät einen isometrischen Krafttest durch und ist dann ebenfalls »personalisiert«. Die Dauer des Trainings auf den einzelnen Geräten wird automatisch festgelegt, sodass Sie schon nach wenigen Minuten auf das nächste Gerät wechseln können. Ein Durchlauf dauert weniger als 20 Minuten. Es bleibt Ihnen unbenommen, einen zweiten Durchlauf zu starten, wenn Sie noch Zeit und Kraft haben.

Wählen Sie sorgfältig aus

Wenn Sie mit dem Fitnesstraining erstmals starten wollen, sollten Sie das Fitnesscenter mit Bedacht auswählen. Informieren Sie sich genau, ob Ihre Wünsche und Ziele erfüllt werden können. Nicht ausschlaggebend ist die Größe des Centers, sondern sein spezifisches Angebot. Wichtig sind außerdem die Möglichkeit, sich an einen Coach zu wenden, und das Ambiente, das zu Ihnen passt.

Bildnachweis: Urheber stylephotographs