Ästhetisch-Plastische Chirurgie

»Schlank und straff in nur zehn Minuten — mit Hanteln oder Liegestützen lassen sich erschlaffte Oberarme schnell wieder in Form bringen!« Diese verheißungsvolle Botschaft vieler Frauenmagazine und Fitnessclubs hört sich gut an. Nur leider stimmt sie nicht — zumindest nicht für Frauen jenseits der 40: Hat die Spannkraft der Oberarmhaut erst einmal sichtbar nachgelassen, lassen sich die erschlafften Oberarme weder mit speziellen Cremes noch mit intensivem sportlichem Training wieder in Form bringen. Viele Frauen finden ihre Oberarme dann so unansehnlich, dass sie sich ratsuchend an einen ästhetisch-plastischen Chirurgen wenden. Wie ihnen geholfen werden kann, darüber sprach TOPFIT mit den Münchner Fachärzten für Plastisch-Ästhetische Chirurgie Dr. Hans-Hermann Wörl und Dr. Stefan Schmiedl.

