Hilfe für breite Füße dank individueller Einlagen

Schritt für Schritt zur maßgefertigten Einlage







Herr Scherzl, was ist das Ziel der Einlagen-Therapie? Herr Scherzl: Bei Fußfehlstellungen und anderen Fußproblemen sind bestimmte Zonen des Fußes einer besonderen Druckbelastung ausgesetzt. Oft sind es die schmerzhaften Folgen der dadurch bedingten chronischen Überbeanspruchung, die dem Betroffenen zu schaffen machen. Ziel der Einlagen-Therapie ist eine gelungene Symbiose von Fuß, Schuh und Einlage: Es gilt, den Fuß an seinen Schwachstellen zu stützen, ihn durch Druckumverteilung zu entlasten und ihn so in die Lage zu versetzen, dass er sich wieder in die ihm gemäße Form ausrichten kann. Hier können Einlagen wertvolle Dienste leisten: Frühzeitig eingesetzt, können sie nicht nur die Funktion des Fußes vollständig wiederherstellen, sondern sie beugen auch Folgeproblemen, etwa an Wirbelsäule, Knie- oder Hüftgelenken vor. Für eine therapeutisch effektive Einlagenversorgung sind jedoch eine eingehende Untersuchung der Füße einschließlich einer Bewegungsanalyse sowie eine exakte Analyse des individuellen Fußprofils mithilfe eines Scans (siehe Fotos) unerlässlich.

Sie betonen, dass die Einlagenversorgung ganzheitlich gesehen werden muss … Herr Scherzl: … das ist richtig. Für eine langfristige Besserung kann die Einlage immer nur Teil der Therapie sein, eine wichtige Ergänzung ist z. B. Fußgymnastik. Deshalb zeigen wir unseren Patienten begleitend spezielle Übungen, die individuell zu ihrem Fußproblem passen und die sie regelmäßig zu Hause durchführen können. Welche Einlagen haben sich besonders bewährt? Herr Scherzl: Wenn möglich, geben wir sensomotorischen Einlagen den Vorzug. Lange Zeit war es üblich, starre Einlagen zu fertigen, dahinter stand die Idee, dass der Fuß aufgerichtet und das Fußgewölbe im Sinne einer Formgebung unterstützt werden muss. Mit den modernen Einlagen verfolgen wir einen anderen Ansatz, indem sie den Fuß nicht passiv stützen, sondern ihn aktiv arbeiten lassen. Dabei setzen die sensomotorischen Einlagen eine Art Lernprozess in Gang, indem eingearbeitete Pelotten-Elemente auf den Sohlen der Einlagen direkt auf die Rezeptoren der Fußmuskeln einwirken. Auf diese An- oder Entspannung der Muskulatur reagiert der Körper mit einer veränderten Muskelspannung. Der Effekt: eine verbesserte muskuläre Balance, weniger Beschwerden – und mit der Zeit auch eine nachhaltige Korrektur der Fuß- und Körperstatik.

Helfen sensomotorische Einlagen auch bei Senk-Spreizfüßen? Herr Scherzl: Auf jeden Fall. Studien legen nahe, dass diese Einlagen sogar dazu beitragen können, einer OP vorzubeugen – vorausgesetzt, sie sind nach Maß gefertigt und entsprechen exakt dem individuellen Fußprofil.







Franz Scherzl ist Orthopädietechnikermeister und Geschäftsführender Gesellschafter der Orthoforum Orthopädietechnik in München-Perlach