»Ohne meine Schiene hätte ich nicht so schnell wieder einsteigen können!«

Individuelle Fingerschiene –

unverzichtbar bei Fingerverletzungen im Ballsport

Herr Scherzl, im Ballsport wie Volleyball sind Fingerverletzungen häufig. Kann das Tragen einer Fingerschiene einen verletzten Finger wirksam schützen?

Herr Scherzl: Auf jeden Fall. Oftmals erlaubt erst das Tragen einer Fingerorthese bzw. -schiene den Betroffenen, dass sie das Training so rasch wie möglich wieder aufnehmen und an Spielen und sogar Wettkämpfen teilnehmen können. Wichtig ist, dass die Schiene individuell passend auf den Finger und das Verletzungsbild entwickelt wurde. Dies können konfektionierte Orthesen im Allgemeinen nicht leisten. Außerdem hat es sich bewährt, den gesamten Finger und nicht z. B. ein einzelnes Fingerglied mit einer Orthese zu versorgen – auf diese Weise wird zum einen ein größtmöglicher Schutz, zum anderen eine gute Mobilisierung des Fingers erreicht. Gleichzeitig muss die Schiene aber auch sehr strapazierfähig sein, ohne dass die Sportler irgendwelche Einbuße beim Tragekomfort haben.

Welche Anforderungen muss eine

Fingerschiene erfüllen?



Herr Scherzl: Für einen verletzten oder operierten Finger bilden Orthesen einen wichtigen Bestandteil im Rehabilitationsprozess. Die Anforderungen an eine Fingerschiene können dabei variieren, je nachdem, ob der Knochen des Fingers gebrochen, ein Gelenk verletzt, das Seitenband gedehnt, die Strecksehne abgerissen oder eine Kapsel eingerissen ist. Aber auch während des Heilungsprozesses können an eine Fingerschiene unterschiedliche Ansprüche gestellt werden. Beispielsweise steht in den ersten Tagen nach dem Ereignis oft zunächst die uneingeschränkte Ruhigstellung des verletzten oder operierten Fingers im Vordergrund, in diesem Fall kann dann erst einmal eine starre Schiene hilfreich sein. Später, wenn es darum geht, dass der Finger seine volle Beweglichkeit zurückerlangt und sich wieder problemlos strecken und beugen lässt, muss die Schiene dem Finger etwas Bewegungsspielraum lassen und ihn gleichzeitig weiterhin gut schützen. Während des Trainings oder Spiels muss die Schiene dann den größtmöglichen Schutz bieten, ohne dass sich die Sportler in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt fühlen. Diese Anforderungen lassen sich nur erfüllen, wenn die Fingerschiene maßgefertigt wird.

Also wird praktisch immer ein Unikat

hergestellt?



Herr Scherzl: Genau. Auch für Amelie Quintar haben wir ein Modell kreiert, dass es vorher nicht gab. Schienen können mit verschiedenen Fertigungstechniken produziert werden, beispielsweise mit einem Gipsabdruck, der Laminattechnik oder einem 3D-Druck. In ihrem Fall haben wir uns dazu entschieden, die Volleyballschiene aus einem speziellen, thermoplastisch verformbaren Kunststoff zu fertigen, die direkt am Finger geformt und so exakt auf die individuelle Anatomie des Fingers abgestimmt ist. Zugleich galt es, die Schiene richtig zu positionieren, sodass sich die Öffnungen an den richtigen Stellen befinden und die Befestigungen genau passen – dies lässt sich am besten erreichen, wenn man direkt am Finger arbeitet. Letztlich geht es immer darum, die speziellen Anforderungen, die an die Orthese gestellt werden, auch wirklich zu erfüllen und so das individuell bestmögliche Ergebnis für die Betroffenen zu finden.



Eine weitere häufige Volleyballverletzung betrifft den Daumen. Kann auch bei dieser Verletzung eine Orthese helfen?



Herr Scherzl: Ja, sicherlich. Ein häufige Verletzung im Volleyball ist z. B. eine Umknickverletzung, durch die dann oft z .B. der Kapsel-Band-Apparat des Daumens geschädigt wird. Hier leistet eine Daumenorthese wertvolle Dienste, indem sie für die nötige Stabilisierung sorgt oder, wenn der chirurgische Einsatz einer Bandplastik notwendig ist, das Operationsergebnis durch eine gezielte Ruhigstellung sichert und so wesentlich zur Förderung des Heilungsprozesses beiträgt. Hierfür verordnet der Arzt häufig eine maßgefertigte Daumenorthese, die genau auf die anatomischen Gegebenheiten des Daumens abgestimmt ist – dies vermag ein vorgefertigtes Modell, wie gesagt, kaum zu leisten.

Sie erwähnen die 3D-Drucktechnologie, die im medizinischen Bereich weltweit auf dem Vormarsch ist. Ist die neue Technologie auch schon eine Option für die Anfertigung von Daumen- oder Fingerorthesen?



Herr Scherzl: Auf jeden Fall, wir selbst bieten bereits seit einiger Zeit maßgefertigte Orthesen an, die im 3D-Drucker entstanden sind – und wir haben gute Erfahrungen damit gemacht. Hierfür arbeiten wir mit einem deutschen Unternehmen zusammen, das sich auf die Herstellung von individuellen Hilfsmitteln mittels 3D-Druck spezialisiert hat. Meiner Meinung nach hat die neue Technologie das Potenzial, das Versorgungsspektrum der Orthopädietechnik gerade im Bereich der maßgefertigten Orthesen optimal zu ergänzen. Noch ist das 3D-Verfahren jedoch nicht im Hilfsmittelkatalog der Gesetzlichen Krankenkassen gelistet.



Franz Scherzl ist Orthopädietechnikermeister und Geschäftsführender Gesellschafter der Orthoforum Orthopädietechnik in München-Perlach.