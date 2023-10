Zahnärztliche Schlafmedizin für einen gesunden Schlaf

Auch wenn hierzulande jeder Dritte schnarcht, wird das Problem oft kleingeredet. Oder man spricht erst gar nicht darüber – und verpasst so die Chance, professionelle Hilfe zu bekommen. Das kann schwerwiegende Folgen haben. Denn: »Schnarchen in Kombination mit Atemaussetzern ist eine ernstzunehmende Erkrankung«, warnt der zahnärztliche Schlafmediziner Dr. Karl Haushofer. Und er ist der Meinung, dass das »reine Schnarchen« ebenfalls viel gezielter angegangen werden müsste und könnte. »Ein ruhiger Schlaf ist essentiell wichtig für das Wohlbefinden des Einzelnen, aber auch für eine intakte Partnerschaft!«, meint Dr. Haushofer. Als Selbstbetroffener kann er das nach 30 Jahren Ehe sehr gut beurteilen: Keine gemeinsame Nacht mehr ohne Schiene!



Von Dr. Nicole Schaenzler



Nur wer in der Nacht gut geschlafen hat, kann voller Elan in den neuen Tag starten. In vielen Schlafzimmern knattert, pfeift, rasselt und schnaubt es jedoch jede Nacht aufs Neue, sobald sich die Augen schließen.

Die Schnarchenden selbst bekommen meist nichts davon mit. Ihre Partner dafür umso mehr: Für sie reiht sich eine schlaflose Nacht an die andere, weil sie der störenden Geräuschkulisse hilflos ausgeliefert sind. »Schnarchen entsteht immer dann, wenn die Rachen- und Gaumenweichteile durch den Luftstrom der Atmung zu vibrieren beginnen«, erklärt Dr. Haushofer. Dazu kommt es, wenn Zungen- und Rachenmuskulatur im Schlaf erschlaffen und so den hinteren Rachenbereich verengen. Der Alterungsprozess tut sein Übriges, um die Spannkraft von Muskeln und Gewebe zu mindern, deshalb nimmt Schnarchen im Alter an Häufigkeit und Lautstärke zu: Rund 60 Prozent der über 50-jährigen Männer und 40 Prozent der Frauen im gleichen Alter schnarchen. Doch auch bei den Kleinsten tritt Schnarchen auf – geschätzt wird, dass etwa zehn Prozent der Kinder betroffen ist.

Zudem können anatomische Besonderheiten wie ein zu kleiner Unterkiefer, vergrößerte Rachenmandeln, ein zu langes Gaumensegel oder eine zu große Zunge den Rachenraum verkleinern und so Schnarchen hervorrufen, ebenso Übergewicht und Alkoholkonsum.



Atemaussetzer – die unterschätzte Gefahr



Wer im Schlaf schnarcht, gefährdet nicht zwangsläufig seine Gesundheit. Problematisch wird es jedoch, wenn Atemaussetzer hinzukommen. Oft sind es die Partner, denen auffällt, dass es zwischen den Schnarchepisoden immer wieder vollkommen still wird, weil der Ehemann oder die Ehefrau keine Luft mehr holt. »Ein solcher Atemstillstand hält immer länger als zehn Sekunden an und kann sich in einer einzigen Nacht viele, viele Male wiederholen«, sagt Dr. Haushofer. Die Ärzte sprechen dann von obstruktiver Schlafapnoe – ein krankhaftes Geschehen, bei dem sich die oberen Atemwege derart verengen, dass sie zeitweise komplett blockiert sind. Damit einher geht ein Mangel an Sauerstoff, wodurch der Organismus massivem Stress ausgesetzt ist. Dies wiederum zieht ein stark erhöhtes Risiko für Folgeerkrankungen nach sich, allen voran für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch für Diabetes oder Demenz.



Maskentherapie kann nicht immer durchgeführt werden



Hat sich erst einmal eine Schlafapnoe entwickelt, muss sie behandelt werden. Eine häufig eingesetzte Therapieform ist ein spezielles Nasen- oder Mund-Nasen-Maskensystem (CPAP-Maske), über das die Atemwege mithilfe von Überdruck freigehalten werden. Viele kommen jedoch nicht damit zurecht – und brechen die Behandlung wieder ab. Für sie kann ein individuell angepasstes Zahnschienen-System eine hilfreiche Alternative sein. Das ist die Domäne der zahnärztlichen Schlafmedizin: Ihr hoher Stellenwert in der Schlafapnoe-Therapie ist inzwischen auch wissenschaftlich belegt.