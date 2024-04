Amputation nach Blutvergiftung: Wieder sicher gehen dank Silikonprothese

Schon eine kleine Verletzung kann das Immunsystem derart außer Kontrolle bringen, dass eine Blutvergiftung entsteht. Dies ist die schlimmste Form einer Infektion – und sie endet nicht selten tödlich. Wolfgang Strick hat überlebt. Aber es mussten ihm Teile seines rechten Fußes amputiert werden. Dass er trotzdem heute wieder wie früher seine Laufrunden drehen kann, verdankt er seiner maßgefertigten Silikonprothese – und seiner Frau Petra.



Von Dr. Nicole Schaenzler



Viele Menschen wissen nicht, dass bereits eine kleine Wunde eine Blutvergiftung nach sich ziehen kann. Dazu kommt es, wenn eine Infektion im Wundgebiet vom Immunsystem nicht lokal begrenzt gehalten werden kann und sich über den Blutkreislauf im ganzen Körper ausbreitet. Auf diese massive Bedrohung reagiert das Immunsystem so heftig, dass nicht nur die Erreger, sondern auch körpereigene Gewebe und Organe attackiert werden. Im Extremfall kommt es zum tödlichen Multiorganversagen.



Mit einer Bagatellverletzung fing alles an

Fatalerweise ist der zugrunde liegende Infektionsherd oft nicht klar zu erkennen – das birgt die Gefahr, dass er sich unbemerkt ausbreiten kann. Auch Wolfang Strick musste erleben, dass er durch eine vermeintlich abgeklungene »Bagatellverletzung« plötzlich in Lebensgefahr geriet. Alles begann mit einer kleinen Verletzung in der rechten Fußsohle: »Ich war in irgendetwas getreten. Aber ich fühlte mich dadurch kaum beeinträchtigt und die Wunde schloss sich auch bald von selbst wieder«, erinnert sich der 57-Jährige. Deshalb geriet das Ganze erst einmal in Vergessenheit – bis sich der Nutzfahrzeugmeister eines Tages unwohl zu fühlen begann. Innerhalb weniger Stunden verschlechterte sich sein Allgemeinzustand rapide, sodass seine Frau ihn in die Notaufnahme ins Klinikum Landkreis Erding brachte. Wie sich zeigte, die absolut richtige Entscheidung – denn schnell war klar, dass der Grund für das schlechte Befinden ihres Mannes eine Blutvergiftung war, die umgehend intensivmedizinisch behandelt werden musste.



Wettlauf auf Leben und Tod

Es begann ein Wettlauf um Leben und Tod, mehrmals wurde der Zustand von Wolfgang Strick als kritisch bezeichnet. Schließlich gelang es den Ärzten, das drohende Organversagen abzuwenden. Der Kampf um die vollständige Erhaltung des infizierten Fußes ging jedoch verloren, denn die Keime hatten sich bis ins Knochenmark ausgebreitet. Erst wurden die Zehen und dann nach und nach der Vorfuß amputiert. »Insgesamt waren vier Operationen nötig, um das infizierte Gewebe zu entfernen«, so Wolfgang Strick. Dennoch spricht er vom »Glück im Unglück«: Denn dem Gefäßchirurgen war es gelungen, die Fußwurzel, ein Großteil der Sehnen und ausreichend Sohlenhaut zur Stumpfdeckung zu erhalten – und so die notwendigen Voraussetzungen für das Tragen einer Vorfußprothese aus Silikon zu schaffen. Zu den Vorteilen eines solchen Prothesenmodells gehört, dass es der Funktion eines »echten« Fußes sehr nahe kommt. Außerdem lässt es sich in Form und Aussehen maßgenau an die individuellen Gegebenheiten des Patienten anpassen.



Alles braucht seine Zeit

Die Entscheidung für ein Silikonmodell wurde von den Stricks ganz bewusst getroffen: »Nachdem klar war, dass meinem Mann eine Teilamputation nicht erspart werden konnte, habe ich intensiv nach der bestmöglichen Lösung für ihn gesucht und diese in einer maßgefertigten Silikonprothese gefunden«, erklärt Petra Strick. Dies kann ihr Mann nur bestätigen: »Mit der Prothese gehe ich fast so gut wie früher. Laufen über längere Strecken, Gymnastik machen, Barfußlaufen – alles kein Problem. Sogar schwimmen könnte ich mit der Prothese, aber das reizt mich weniger«, schmunzelt er.



Ein weiteres Plus ist das Design. Denn dank ihrer natürlichen Optik fällt die Silikonprothese kaum auf. »Sogar Fußnägel können so nachgebildet werden, dass sie kaum von ‚echten‘ zu unterscheiden sind«, sagt Orthopädietechnikermeister Franz Scherzl. Derzeit trägt Wolfgang Strick die zweite Übergangsprothese: »Da sich der Stumpf nach der OP in seiner Form noch verändert, machen Zwischenlösungen Sinn, die dann immer wieder an die neuen Gegebenheiten angepasst werden können«, erklärt Franz Scherzl. Erst, wenn das Stumpfgewebe vollständig zur Ruhe gekommen ist und keine Veränderungen mehr zu erwarten sind, wird die endgültige Vorfußprothese gefertigt. Bei Herrn Strick ist es jetzt soweit: »Nun ist der lange Weg vom Krankenbett zurück ins aktive Leben endlich abgeschlossen«, freut sich Wolfgang Strick.